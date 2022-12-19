 В Казани наградили лауреатов общественной премии «Герои Нашего Времени»
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В Казани наградили лауреатов общественной премии «Герои Нашего Времени»

В этом году лауреатами стали 70 человек.

Республика
19 декабря 2022  17:37
Автор:
Роза Габитова

В Казани прошла церемония награждения лауреатов Общественной Премии «Герои Нашего Времени». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи Татарстана. 

В этом году лауреатами стали 70 человек организаций, из них 16 юных героев, 38 Героев нашего времени, 11 гуманитарных штабов и 10 добровольцев, оказывающим помощь на территории Луганской и Донецкой народных республик.

Одним из лауреатов стал 26-летний Андрей Серпионов, сдавший наибольшее количество донорской крови в республике в возрасте до 30 лет. На его счету 74 донации, из них 26 кроводач, 25 плазмаферез, 23 тромбоцитоферез, отметили в пресс-службе.

Также 12-летний Ринат Халимов из Кукморского района, который вывел детей из горящего дома и спас жизнь себе и сестрам.

Также были награждены 11 гуманитарных штабов, которые помогали вынужденным переселенцам. Лучшими предприятиями стали «Нэфис-косметикс», «Транснефть-Прикамье» , «Бахетле», а лучшими вузами - Казанский  федеральный университет, Поволжский государственный университет физической культуры спорта и туризма и Казанский государственный аграрный университет.

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В Казани наградили лауреатов общественной премии «Герои Нашего Времени»