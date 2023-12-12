В Казани наградили лучших молодых лидеров стран БРИКС и ШОС

Здесь прошла торжественная церемония вручения премии молодых лидеров БРИКС и ШОС. Ее еще называют «молодежным Нобелем».

Для этого в Казань съехались представители Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР и России. Мероприятие прошло в преддверии старта председательства России в группе БРИКС в 2024 году, а также ввиду активного взаимодействия России со странами БРИКС и ШОС и предстоящего расширения этих организаций.

Как сообщило Минмолодежи РТ, по итогам заявочной кампании премии конкурс составил 40 человек на место. Молодые лидеры претендовали на звание лучших в пяти номинациях: «Медиаинфлюенсер года», «Социальный предприниматель года», «Проект года по публичной дипломатии», «Исследователь года», «Экоинициатива года». По итогам заявочной кампании конкурс составил 40 человек на место.

«Благодаря Премии молодых лидеров ШОС и БРИКС у молодежи есть уникальная возможность делиться опытом, что в нынешних реалиях особенно актуально. Татарстан обладает для этого всеми ресурсами: у нас есть талантливые люди, современная инфраструктура, передовые технологии. Мы нацелены на плодотворное сотрудничество и взаимовыгодный культурный обмен, на совместную работу в области науки и развития молодежной политики в наших странах», - отметила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, которая провела встречу с лауреатами премии в Кабмине РТ.

«Татарстан вновь подтвердил свой статус лучшего места для мультикультурного диалога и развития международных отношений. Мы благодарны за возможность принимать Премию в нашей республике – это говорит о том, что мы все сильнее вовлекаемся в мировую молодежную повестку», - говорит Дильбар Садыкова, председатель Академии молодежной дипломатии РТ.

Победителями в номинации «Социальный предприниматель года» стали Нурсултан Жусипбаев из Казахстана и Мухаммад Талал Эджаз (Пакистан). Нурсултан организовал бесплатную частную школу Farabi School для талантливых детей из малообеспеченных семей и реализовал другие социально ориентированные проекты – например, ежегодный турнир по настольному теннису и молодежный центр Coworking.

Мухаммад Талал Эджаз – генеральный директор компании Sabzland. Он создал онлайн-платформу, благодаря которой более 8000 пакистанских фермеров теперь продают товары напрямую потребителям. Платформа повышает эффективность цепочек поставок и помогает решать проблему пищевых отходов.

Медиаинфлюенсерами года стали Джалолиддин Мирзаев (Узбекистан) и Забело Хлабиса (ЮАР). Джалолиддин активно развивает личный блог и является создателем множества разноплановых медиа: например, туристического проекта SayohaTV (111 000 подписчиков) и новостного Hashtag (18 000 подписчиков). В медиа BIZ-TV - платформе для общения узбеков всего мира – он работает главным редактором. Забело Хлабиса – один из топовых блогеров ЮАР. Оставив за спиной модельное прошлое, сейчас она развивает свой проект Born 2 Model и занимается благотворительностью. Она — амбассадор The Joburg Child Welfare – НКО для поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Лучшими в номинации «Проект по публичной дипломатии года» стали Диловар Бобоев (Таджикистан) и Юй Чжэнь (Китай). Диловар Бобоев – руководитель Молодежного общества студентов Таджикистана в Российской Федерации и член Молодежного совета ШОС – организовал Международный молодежный форум «Дружба народов». Юй Чжэнь является председателем корпорации по развитию туризма «Циньше» Провинции Хэйлунцзян. Благодаря Юй Чжэню и его проекту молодежного обмена тысячи преподавателей, школьников и студентов из Китая и России получили возможность лучше узнать культуру стран друг друга. Проект был реализован уже 8 раз и набирает обороты.

Победителями в номинации «Экоинициатива года» стали Омар Даиров (Кыргызстан) и Рохит Кумар (Индия). Омар Даиров руководит организацией «Студенты Кыргызстана за зеленую экономику». Он организовал первую молодежную конференцию ООН по изменению климата в Кыргызстане – LCOY (Local conference of Youth) Kyrgyzstan и инклюзивную молодежную конференцию «Три кита», активно занимается популяризацией экологичного образа жизни. Рохит Кумар – один из самых заметных экоактивистов Индии, руководитель Молодежной ассоциации Швармани. Рохит проводит лекции по устойчивому развитию и экологии, ведет проекты по раздельному сбору отходов.

Исследователями года названы Мухаммадреза Барадан Мотие из Ирана и россиянин Рустам Лукманов. Мухаммадреза Барадан Мотие – научный сотрудник факультета искусства и архитектуры Университета Тарбиат Модарес (Тегеран, Иран). Сейчас он работает над повышением эффективности городских зеленых насаждений с помощью компьютерного моделирования и ИИ.

Рустам Лукманов – доцент Института ИИ Университета Иннополис, кандидат физико-математических наук. Он разработал новые модели для анализа химического состава веществ, что позволило улучшить характеристики исследовательских инструментов. Помимо научной деятельности Рустам преподает на курсах машинного обучения.

Обладателей премии наградили специальными памятными призами от Организационного комитета. Кроме того, они стали гостями Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан», который объединил на своей площадке более 10 молодежных проектов Татарстана.

Проект реализуется на грант Федерального агентства по делам молодежи при поддержке Академии молодежной дипломатии, Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, Совета молодых дипломатов МИД России, Центра народной дипломатии ШОС, АНО «Лидеры международного сотрудничества».

Партнерами премии в странах БРИКС и ШОС выступают Азиатский форум мэров (Asian Mayors Forum, Иран), Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Республики Кыргызстан, Министерство культуры и информации Республики Казахстан, Молодежный совет ЮАР, Global Attitude Institute Sao Paulo (Бразилия), Молодежная программа премьер-министра (Пакистан), Академия молодежи при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан, «Дом молодёжи» Республики Таджикистан, Всекитайская Федерация Молодежи, Международный форум БРИКС.