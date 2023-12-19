В Казани наградили лучших производителей

«Этот конкурс один из самых успешных проектов для демонстрации достижений республиканских товаропроизводителей», - отметил первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин в ходе награждения.

Рустам Нигматуллин отметил, что в этом году исполняется 20 лет с момента проведения конкурса, и за это время он стал важным событием, показывающим устойчивое социально-экономическое развитие Татарстана. Он также добавил, что республика уже многие годы подряд занимает лидирующие позиции в проведении Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России», что свидетельствует о высоком внимании качеству продукции в Татарстане. КАМАЗ был награжден за новый тягач, филиал «Сетевой компании» Чистопольские электрические сети - за разработку нового метода замены опоры воздушных линий, а «Азбука сыра» была отмечена за свою продукцию.

Рустам Нигматуллин также почеркнул, что несмотря на санкции, руководители предприятий смогли быстро приспособить свое производство к новым условиям, стремясь к технологической независимости.