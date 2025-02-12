В Казани наградили лучших ученых республики

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Город
12 февраля 2025  11:15
Автор:
Владислав КОСОЛАПКИН

В Татарстане впервые вручили премии «Научный прорыв» в области науки, учрежденной в этом году. Награды были вручены в 10 номинациях.

Раис РТ Рустам Минниханов, принявший участие в торжественной церемонии, отметил завершение формирования комплексной модели управления научной деятельностью в регионе. Академия наук РТ стала центром ответственности за научно-техническую политику. Также обновлен состав совета при Раисе, теперь в него входят все профильные члены правительства, а в республиканских органах власти назначены заместители, отвечающие за научно-технологическое развитие в разных отраслях.

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