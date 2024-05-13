В Казани наградили победителей «Большой перемены»

В финале приняли участие учащиеся 14 образовательных учреждений 1-11-х классов. Всего же в мероприятии поучаствовали более 10 тысяч ребят.

Победителями стали Тимур Удачин и танцевальный коллектив «Маршмэллоу» из школы №39 (большая группа) и хореографический коллектив «Зефир» из татарской гимназии №15 (малая группа). Ильсур Метшин вручил победителям сертификат номиналом 1 млн рублей. Вторые места и сертификаты в размере 500 тыс. рублей достались вокально-хореографическому ансамблю «Шатлык» лицея №177 (большая группа) и гимназии №18 «Галэм». Третьи места распределились среди танцевального коллектива «Акцент» из гимназии №37 (большая группа) и школе №84 (малая группа). Им также вручили сертификаты номиналом 350 тыс. рублей.

Кроме того, ряд школ стали лауреатами в различных номинация и получили сертификаты номиналами 100 и 200 тыс. рублей.

На вручении Ильсур Метшин отметил, что школы не только дают ученикам знания, но и умения петь, танцевать, работать в коллективе и выходить на сцену.