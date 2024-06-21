В Казани наградили победителей ежегодного конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр»

В Kazan Expo на сцене концертного зала имени Шакирова прошла церемония награждения победителей Республиканского конкурса «Врач года – Ак чэчэклер». На сцену для приветствия вышел министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин. Он также назвал имена лучших медицинских работников и лучшие команды врачей.

Фото: телеграм-канал «Медицина Татарстана»

В номинации «Лучшая команда первичного звена» победителем была объявлена городская поликлиника №10 в Казани. Она обслуживает свыше 90 тысяч жителей и отличается высоким охватом профилактическими мероприятиями. В 2023 году поликлиника заняла первое место в рейтинге Управления здравоохранения Казани.

Среди детских учреждений первое место присудили детской городской поликлинике Чистопольской центральной районной больницы. Поликлиника отличается вниманием к профилактике и просветительской работе, имеет проект «Поверь в себя!», направленный на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, а также открыла соляную шахту, что позволило снизить риски возникновения болезней органов дыхания у малышей.

Лучшей же центральной районной поликлиникой стала Атнинская, где коллектив отличается сплоченностью и постоянно совершенствует свои навыки. В прошлом году она получила сертификат соответствия стандарту ISO 9001.

Также сегодня наградили врачей за спасение малыша, пережившего клиническую смерть.