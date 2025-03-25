В Казани наказали водителя эвакуатора, который дрифтил на площади Тысячилетия

В Казани сотрудники ГИБДД установили личность водителя эвакуатора, устроившего опасное шоу на площади Тысячелетия. Видео с инцидентом, где транспортное средство выполняет дрифт, сбросив при этом автомобиль «Лада 2115» с платформы, распространилось в соцсетях.

23-летний житель Пестречинского района добровольно явился в отделение Госавтоинспекции, где признался в умышленном нарушении. По словам молодого человека, он согласился на съемки постановочного ролика за 15 тысяч рублей, где по сценарию должен был имитировать аварию.

В отношении водителя составлен административный протокол по статье 12.38 КоАП РФ ("Опасное вождение"). Максимальное наказание по данной статье предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей. В ГИБДД напоминают, что подобные действия создают реальную угрозу для участников дорожного движения.

Отдельно отмечается, что упавший с платформы автомобиль не получил серьезных повреждений, так как инцидент был тщательно спланирован организаторами съемок. Ведомство продолжает устанавливать всех причастных к организации опасного мероприятия.