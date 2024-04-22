В Казани накажут водителя, который катал людей на капоте у стен Кремля

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Город
22 апреля 2024  15:38
Автор:
Эндже Гарафиева

Пользователи соцсетей опубликовали видео, где группа молодых людей демонстрирует опасное вождение.

Они прокатились на капоте и крыше машины, чем и привлекли внимание автоинспекторов, которые нашли нарушителей правил дорожного движения и наказали. 

Оказалось, что за рулем был 26-летний казанец из Московского района. На его имя составили 4 протокола: за опасное вождение, нарушение правил остановки, управление транспортным средством с нарушением правил перевозки пассажиров и управлением без полиса ОСАГО.

Водитель, пояснили в Госавтоинспекции, создавал опасность для жизни и здоровья граждан, грубо нарушил требования Правил дорожного движения.

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