В Казани накажут водителя, который катал людей на капоте у стен Кремля

Пользователи соцсетей опубликовали видео, где группа молодых людей демонстрирует опасное вождение.

Они прокатились на капоте и крыше машины, чем и привлекли внимание автоинспекторов, которые нашли нарушителей правил дорожного движения и наказали.

Оказалось, что за рулем был 26-летний казанец из Московского района. На его имя составили 4 протокола: за опасное вождение, нарушение правил остановки, управление транспортным средством с нарушением правил перевозки пассажиров и управлением без полиса ОСАГО.

Водитель, пояснили в Госавтоинспекции, создавал опасность для жизни и здоровья граждан, грубо нарушил требования Правил дорожного движения.