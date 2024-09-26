В Казани водителя BMW накажут за дрифт у стен Казанского Кремля

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Город
26 сентября 2024  10:12
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани опубликовали видео «дрифтера» на BMW, который умышленно создавал заносы, тем самым представляя угрозу безопасности дорожного движения. Все это происходило на Площади 1 Мая. Видеозапись попала в руки инспекторов ГАИ. 

 Фото: © Госавтоинспекция Казани

Они установили личность правонарушителя. Выяснилось, что опасный маневр был совершен 15 сентября в 19 часов 52 минуты. За рулем автомобиля находился 24-летний житель Казани, который ранее уже 5 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

В отношении задержанного составлен административный протокол за опасное вождение.

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В Казани водителя BMW накажут за дрифт у стен Казанского Кремля
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