В Казани водителя BMW накажут за дрифт у стен Казанского Кремля

В Казани опубликовали видео «дрифтера» на BMW, который умышленно создавал заносы, тем самым представляя угрозу безопасности дорожного движения. Все это происходило на Площади 1 Мая. Видеозапись попала в руки инспекторов ГАИ.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Они установили личность правонарушителя. Выяснилось, что опасный маневр был совершен 15 сентября в 19 часов 52 минуты. За рулем автомобиля находился 24-летний житель Казани, который ранее уже 5 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

В отношении задержанного составлен административный протокол за опасное вождение.