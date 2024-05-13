В Казани намерены открыть два новых компостных полигона

Казань ежегодно производит минимум 600 тысяч тонн мусора. В мэрии заявили, что власти пересматривают программу по утилизации отходов. Дело в том, что существующий городской полигон уже переполнен и скоро не сможет принимать мусор. В связи с этим, необходимо принять меры по его закрытию и рекультивации.

«Чтобы предотвратить мусорный коллапс, важно заниматься раздельным сбором отходов», – призвали казанцев обратить внимание на вопросы экологии.

В первую очередь, на территории Казани хотят открыть два компостных полигона для утилизации органических отходов. Специалисты уверены, что это на 1\4 сократит объем мусора.

Также для казанцев будет возможность утилизировать ТКО более, чем на 120 контейнерных площадках во дворах своих домов. Это касается и жилых комплексов, и коттеджных поселков.