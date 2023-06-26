В Казани намерены увеличить количество камер видеонаблюдения после актов вандализма

Количество камер видеонаблюдения увеличат в Казани для усиления контроля за парковой инфраструктурой. Об этом на утреннем совещании в исполкоме сообщил мэр города Ильсур Метшин.

Градоначальник отметил, что УВД в этом вопросе «нам не помогает», полагая, что это не их уровень ответственности.

«Давайте увеличим количество видеокамер и обратимся к неравнодушным жителям. Может, все-таки и УВД посчитает нужным позаниматься этим вопросом», – предложил Метшин.

Обратить внимание на проблему вандализма в своем докладе просил замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев. С эго слов, в этом году «он особенно заметно» присутствует в общественных пространствах города.

За неделю в городе разрушили двери и оборудование общественных туалетов в парках «Салават купере», «Белые цветы». Кроме того, неизвестные разграффитили скамейки на велопешеходном маршруте вдоль Кремлевской набережной.