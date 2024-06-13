В Казани напоминают о запрете на запуск дронов: штрафы в 300 тысяч рублей

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Республика
13 июня 2024  14:15
Автор:
Эндже Гарафиева

Прокуратура Казани напоминает о запрете на использование беспилотных летательных аппаратов на территории Татарстана. Об этом пишет казанская мэрия. Запуск дронов в республике запрещен с 2022 года указом Раиса РТ. Исключение делается только для государственных органов власти, их подведомственных организаций, муниципалитетов или лиц, заключивших с ними договор.

За нарушение запрета предусмотрено наказание по статье 2.21 КоАП РТ в виде предупреждения или наложения штрафа: от одной до четырех тысяч рублей для граждан, 15–40 тыс. рублей для должностных лиц, 200–300 тыс. рублей для юридических лиц.

В прокуратуре отмечают, что запрет запуска беспилотников принят в большинстве регионов страны во исполнение указа Президента РФ.

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