 В Казани насмерть отравились угарным газом мужчина и женщина
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В Казани насмерть отравились угарным газом мужчина и женщина

Сосед погибших был госпитализирован с признаками отравления в ГБК №7.

Город
26 декабря 2021  21:27

Прокуратура Кировского района Казани начала проверку после того, как в квартире на улице Шоссейной были обнаружены тела мужчины и женщшины с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Сообщение о ЧП поступило на пульт экстренных служб сегодня, 26 декабря, в 17:15. Найденная погибшей женщина была 1968 года рождения, а  мужчины – 1973-го. Пострадал и жилец соседней квартиры – мужчина 1994 года рождения. Он был госпитализирован в ГКБ №7. 

На место происшествия выехал районный прокурор Эльдар Сабиров. Прокуратура со специалистами выяснит обстоятельства и причины инцидента, а также проверит, как в доме использовалось и содержалось газовое обрудование. При нарушениях в ведомстве пообщели принять меры прокурорского реагирования.

 

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