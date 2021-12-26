В Казани насмерть отравились угарным газом мужчина и женщина

Прокуратура Кировского района Казани начала проверку после того, как в квартире на улице Шоссейной были обнаружены тела мужчины и женщшины с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Сообщение о ЧП поступило на пульт экстренных служб сегодня, 26 декабря, в 17:15. Найденная погибшей женщина была 1968 года рождения, а мужчины – 1973-го. Пострадал и жилец соседней квартиры – мужчина 1994 года рождения. Он был госпитализирован в ГКБ №7.

На место происшествия выехал районный прокурор Эльдар Сабиров. Прокуратура со специалистами выяснит обстоятельства и причины инцидента, а также проверит, как в доме использовалось и содержалось газовое обрудование. При нарушениях в ведомстве пообщели принять меры прокурорского реагирования.