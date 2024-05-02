В Казани назовут имена победителей «Студенческой весны» в Татарстане

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Город
2 мая 2024  17:37
Автор:
Эндже Гарафиева

В этом году порядка одной тысячи студентов Татарстана изъявили желание принять участие в ежегодном конкурсе «Студенческая весна». Они подготовили и презентовали 390 творческих номеров.

Фестиваль проводился по девяти направлениям: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Медиа», «Видео», «Мода» и «Арт».

Имена девяти победителей этих номинаций будут названы 8 мая на торжественной церемонии награждения, которая пройдет в Казани. Лучшие номера отправятся на защиту чести республики на федеральном уровне.

По словам организаторов, проект – «инвестиция в будущее и культурное развитие молодежи».

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