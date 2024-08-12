В Казани назвали дома, попавшие в программу расселения аварийного жилья

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Город
12 августа 2024  19:00
Автор:
Эндже Гарафиева

Финансирование будет осуществляться из двух источников. 59 миллионов рублей поступит из Фонда развития территорий, а оставшиеся 13 миллионов будут выделены из республиканского бюджета. Планируется, что выделенные средства направят на новое жилье 60 казанцам, проживающим в 17 аварийных помещениях общей площадью 574,7 квадратных метра.

Под расселение попадут четыре многоквартирных дома, признанных аварийными после 1 января 2017 года. В их числе дома №28 и №34а по переулку Дружбы, дом №75 по улице Гаванской, а также дом №3, расположенный на улице Юбилейной.

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В Казани назвали дома, попавшие в программу расселения аварийного жилья
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