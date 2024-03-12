В Казани назвали имя абсолютного победителя конкурса «Учитель года»

В культурном центре «Московский» мэр города Ильсур Метшин наградил победителей городского этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2024».

За победу с ноября по февраль боролись 377 педагогов из Казани.

Абсолютным победителем стал учитель физики школы №108 Радик Хабиров.

Фото: мэрия города

«Мы гордимся нашим казанским образованием, – заявил Метшин. – Вы всегда были и остаетесь фундаментом всех наших достижений, потому что в основе всего – люди. Будем внимательно следить за победителями конкурса и помогать на республиканском и федеральном этапах».

Фото: мэрия города

Самому молодому участнику конкурса – 22 года, а самым старшим оказалась Валентина Головушкина, которая сейчас уже на пенсии. Всего наградили 56 человек.