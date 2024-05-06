В Казани назвали имя «Красы Татарстана-2024»

Жительница Казани Элиана Миннегулова объявлена победительницей 14-ого по счету конкурса красоты «Краса Татарстана».

Обладательница главного титула будет представлять регион на финале одноименного всероссийского конкурса красоты. В этом году он состоится в 30-ый раз.

Девушка смогла обойти двадцать участниц, принимающих участие в республиканском этапе конкурса. За ней звание «Первая Краса Татарстана» получила Арина Корнилова, а «Вторая Краса Татарстана» – София Вялкина. Обе вице-красавицы приехали на конкурс из Набережных Челнов.