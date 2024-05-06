В Казани назвали имя «Красы Татарстана-2024»

news_top_970_100
Город
6 мая 2024  10:07
Автор:
Эндже Гарафиева

Жительница Казани Элиана Миннегулова объявлена победительницей 14-ого по счету конкурса красоты «Краса Татарстана». 

Обладательница главного титула будет представлять регион на финале одноименного всероссийского конкурса красоты. В этом году он состоится в 30-ый раз.

Девушка смогла обойти двадцать участниц, принимающих участие в республиканском этапе конкурса. За ней звание «Первая Краса Татарстана» получила Арина Корнилова, а «Вторая Краса Татарстана» – София Вялкина. Обе вице-красавицы приехали на конкурс из Набережных Челнов.

 Фото: социальные сети Элианы Миннегуловой

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В мэрии Казани назвали самые аварийные участки дорог города – их 71
В Татарстане перекроют участок трассы М7
В Казани в 2024 году отремонтируют 40 участков дорожной инфраструктуры
Жительница Казани рассказала о своей бабушке, воевавшей в ВОВ
В Казани этот учебный год завершают почти 2,5 тысячи студентов из Китая
Ноксинский лес, парк Петрова и Большое Чайковое озеро - лидеры голосования за объекты благоустройства
Больше 260 учреждений Казани возобновили подачу тепла из-за холодного мая
В Казани назвали имя «Красы Татарстана-2024»