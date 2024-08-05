В Казани назвали имя лучшего водителя трамвая

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Город
5 августа 2024  13:34
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая — 2024», приуроченный к 125-летию казанского трамвая. Соревнования проходили в трамвайном депо имени Кабушкина.

За звание лучшего боролись водители трамваев МУП «Метроэлектротранс». Участники демонстрировали свои знания ПДД, навыки приемки трамвая перед выходом на линию, культуру обслуживания пассажиров и мастерство вождения.

Победителем конкурса и «Лучшим водителем трамвая – 2024» стал Александр Камаев.

Также назвали лучших профессионалов в отдельных номинациях. Причем, женщины среди них отличились в культуре обслуживания и приемке подвижного состава – это Замира Ислямова и Елена Кузина, – а мужчины – в теории, знании ПДД и вождении.

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