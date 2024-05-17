В Казани назвали марки бензина, которые за неделю успели подорожать и подешеветь

В Татарстане с 2 по 6 мая произошло снижение цен на бензин АИ-92, который подешевел на 3 копейки, достигнув отметки 49,61 рубля за литр. Эти данные опубликовал Татарстанстат.

В то же время, другие виды топлива продемонстрировали рост цен. Так, стоимость бензина АИ-95 увеличилась на 2 копейки и составила 53,54 рубля за литр. Дизельное топливо также слегка подорожало, поднявшись на 3 копейки до 59,92 рубля за литр.

Наибольшее подорожание наблюдалось у бензина марки АИ-98, цена на который выросла на 13 копеек и достигла 68,18 рубля за литр.