В Казани назвали марки бензина, которые за неделю успели подорожать и подешеветь

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Республика
17 мая 2024  11:25
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане с 2 по 6 мая произошло снижение цен на бензин АИ-92, который подешевел на 3 копейки, достигнув отметки 49,61 рубля за литр. Эти данные опубликовал Татарстанстат.

В то же время, другие виды топлива продемонстрировали рост цен. Так, стоимость бензина АИ-95 увеличилась на 2 копейки и составила 53,54 рубля за литр. Дизельное топливо также слегка подорожало, поднявшись на 3 копейки до 59,92 рубля за литр.

Наибольшее подорожание наблюдалось у бензина марки АИ-98, цена на который выросла на 13 копеек и достигла 68,18 рубля за литр.

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