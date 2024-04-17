В Казани назвали самые коррумпированные сферы Татарстана

За 2023 год по системе «Народный контроль» в администрацию Раиса РТ поступило больше 2 тысяч жалоб. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» рассказала Равия Шрша – заведующая отделом антикоррупционных проверок Управления Раиса Татарстана по антикоррупционной политике.

Например, только в системе образования татарстанцы 90 раз пожаловались на проявление коррупции в 18 районах республики. А по здравоохранению общее количество обращений превысило 700, но ни одно из них не касалось коррупции. Вместе с тем, это не может говорить о безоговорочной «чистоте» репутации членов медицинского общества – по словам Равии Шрша, все равно такое большое количество обращений может свидетельствовать о рисках коррупции.

По вопросам ЖКХ обработали 17,6 тысяч заявлений – это в 2023 году на 16,6% больше, чем ранее. В основном, жители республики были недовольны качеством предоставления услуг и работой УК. Число жалоб на коррупцию снизилось.