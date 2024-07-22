В Казани не планируют запрещать электросамокаты

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Город
22 июля 2024  17:28
Автор:
Эндже Гарафиева

Казань не планирует отказываться от электросамокатов, несмотря на растущее число инцидентов и дискуссии о полном запрете этого вида транспорта. Как заявил РИА Новости председатель комитета по транспорту исполкома Казани Алексей Сидоров, электросамокаты в городе выполняют важную роль транспорта «последней мили».

По словам Сидорова, самокаты обеспечивают мобильность и удобство передвижения на короткие дистанции.

Вместо тотального запрета, введенного в некоторых городах России, власти Казани выбрали путь жесткого контроля и локальных ограничений. Например, запрещено катание на самокатах в парках, скверах, на пешеходных улицах и вблизи социальных объектов. Так, зону проката уже убрали на перекрестке Аделя Кутуя и Гвардейской из-за жалоб жителей. В основном жаловались пенсионеры и люди пожилого возраста.

Сегодня в Казани около 6 тысяч самокатов для аренды.

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