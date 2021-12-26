 В Казани неизвестные на парковке ТЦ обстреляли машину с ребенком
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В Казани неизвестные на парковке ТЦ обстреляли машину с ребенком

Город
26 декабря 2021  04:49

Неизвестные обстреляли на парковке у казанского торогового центра обстреляли автомобиль. Внутри находился ребенок, сообщает ТАСС.

«Факт такой был. Из чего стреляли, мы пока не знаем, на месте работают сотрудники [полиции]», – рассказали агентству в собеседник в отделе информации МВД города. Он отметил, что в ребенка могли попасть осколки стекла, но сейчас с ним все в порядке. 

Ранее в соцсетях сообщали о стрельбе. Там отмечали, что стрельба произошла у «Леруа мерлен» на Оренбургском тракте. А родетли увезли ребенка в больницу.

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