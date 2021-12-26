В Казани неизвестные на парковке ТЦ обстреляли машину с ребенком

Неизвестные обстреляли на парковке у казанского торогового центра обстреляли автомобиль. Внутри находился ребенок, сообщает ТАСС.

«Факт такой был. Из чего стреляли, мы пока не знаем, на месте работают сотрудники [полиции]», – рассказали агентству в собеседник в отделе информации МВД города. Он отметил, что в ребенка могли попасть осколки стекла, но сейчас с ним все в порядке.

Ранее в соцсетях сообщали о стрельбе. Там отмечали, что стрельба произошла у «Леруа мерлен» на Оренбургском тракте. А родетли увезли ребенка в больницу.