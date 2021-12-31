 В Казани неизвестным веществом отравилось четыре человека, включая двоих детей
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В Казани неизвестным веществом отравилось четыре человека, включая двоих детей

Женщина с двумя девочками доставлена в ДРКБ, вторая женщина находится в 7-й горбольнице Казани.

Город
31 декабря 2021  08:36
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани в квартире на улице Мулланура Вахитова четверо человек отравилось неизвестным веществом, в том числе две ребенка. Сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообшение об отравлении двух женщин и двух девочек поступило от старшего врача медицинской помощи Казани ночью 30 декабря.

Одна женщина с отравлением средней степени тяжести была доставлена в горбольницу №7, другая женщина с легкой степенью отравления с детьми была доставлена в ДРКБ. У девочек 2009 года рождения и 2013 года рождения также диагностировано легкая степень отравления. 

Сейчас во взаимодействии работают оперативные дежурные ЦМК Минздрава и ООО «Газпром Трансгаз Казань».

Обстоятельства происшествия выясняются.

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