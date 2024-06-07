В Казани несколько улиц будут перекрыты в День России

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Город
7 июня 2024  18:56
Автор:
Эндже Гарафиева

В связи с масштабными праздничными мероприятиями, посвященными Дню России, в Казани 12 июня будет временно ограничено движение транспорта на ряде центральных улиц.

Согласно постановлению исполкома города, с 12:00 до 23:00 будет перекрыт участок улицы Батурина от улицы Карла Маркса до Кремлевской дамбы.

Движение также будет ограничено на улице Большой Красной –  от улицы Миславского до улицы Батурина, а также от съезда с площади Тысячелетия до улицы Батурина.

Кроме того, с 12:00 до 23:00 будет перекрыт участок улицы С.Хакима от улицы Декабристов до улицы Абсалямова, а парковка возле Центра семьи «Казан» также будет закрыта для транспорта.

Мэрия Казани просит жителей и гостей города заранее планировать свои маршруты с учетом временных ограничений движения, чтобы избежать неудобств.

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