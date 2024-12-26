В Казани нет водоснабжения в части домов Советского района из-за аварии

Как сообщает МУП «Водоканал» в своем телеграм-канале, отключено водоснабжение на некоторых адресах Советского района из-за аварийных работ на водопроводе.

С 13:00 26 декабря и до завершения работ воды не будет на улице Шахтерская, 12 в пос. Дальний.

С 22:00 26 декабря до 06:00 27 декабря не будет водоснабжения в поселках Константиновка и Самосырово, по улице А.Курынова и Мамадышском тракте. А также по следующим адресам:

Мамадышский тракт от д.28 до д.93

Мира, 1а

Мира пер., 1, 3

Н. Рахлина, 1, 1а, 1б, 1в

А. Аббасова

Удивительная

Умырзая

Ф. Табеева.

Кроме того, в некоторых домах может быть понижено давление в системе водоснабжения.

Граждане смогут вызвать автоцистерну с водой по телефону: +7(843)231-62-60.