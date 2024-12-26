В Казани нет водоснабжения в части домов Советского района из-за аварии

news_top_970_100
Город
26 декабря 2024  15:36

Как сообщает МУП «Водоканал» в своем телеграм-канале, отключено водоснабжение на некоторых адресах Советского района из-за аварийных работ на водопроводе.

С 13:00 26 декабря и до завершения работ воды не будет на улице Шахтерская, 12 в пос. Дальний.

С 22:00 26 декабря до 06:00 27 декабря не будет водоснабжения в поселках Константиновка и Самосырово, по улице А.Курынова и Мамадышском тракте. А также по следующим адресам:
Мамадышский тракт от д.28 до д.93
Мира, 1а
Мира пер., 1, 3
Н. Рахлина, 1, 1а, 1б, 1в
А. Аббасова
Удивительная
Умырзая
Ф. Табеева.

Кроме того, в некоторых домах может быть понижено давление в системе водоснабжения.

Граждане смогут вызвать автоцистерну с водой по телефону: +7(843)231-62-60.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани нет водоснабжения в части домов Советского района из-за аварии
В Татарстане отмечается рост заболеваемости свиным гриппом
Хуснуллин открыл платные автодороги в Татарстане
В Казани открылся платный участк Вознесенского тракта
Татарстан сдал более 144 тонн электролома в рамках программы утилизации
В Казани открылась главная елка
В Казани открылась главная елка
Почему удав - удобное домашнее животное
Почему удав - удобное домашнее животное
Руслан Щукин спас мать с ребенком во время атаки беспилотников
Руслан Щукин спас мать с ребенком во время атаки беспилотников