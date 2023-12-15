В Казани нетрезвый 19-летний водитель, лишенный прав, попытался скрыться от полиции

Около часа ночи 15 декабря на пересечении ул. Фрунзе - Кулахметова экипажу ДПС на законное требование об остановке не подчинился автомобиль «Лада Калина», сообщает Госавтоинспекция Казани. На большой скорости он проследовал по ул. Фрунзе в направлении Большой Крыловки. Экипажем ДПС было организовано преследование.

Уходя от погони, водитель неоднократно нарушил требования сигналов светофора, тем самым создавая угрозу жизни и здоровью граждан.

На ул. Шоссейная автомобиль был задержан. У 19-ти летнего молодого водителя были выявлены признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. При проверке водителя по базам было установлено, что молодой «гонщик» лишен права управления т/с сроком на 18 месяцев. На нарушителя составлены административные материалы:

-по ч. 2 ст. 12.25 - 1 шт. ( не подчинение требованию об остановке);

-по ч. 1 ст. 12.26 - 1 шт. (отказ от прохождения мед. освидетельствования на состояние опьянения);

-по ч. 1 ст.12.12 КОАП РФ - 4 шт. (Проезд на запрещающий сигнал светофора);

по ч. 2 ст. 12.7КОАП РФ - 1 шт. (Управление т/с будучи лишенным права управления).

Автомобиль помещен на спецстоянку. В действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 264.1 УК РФ. Молодого человека доставили в полицию.