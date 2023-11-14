В Казани нетрезвый водитель «Газели» устроил догонялки с правоохранителями

Госавтоинспекция Казани напоминает, что невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства не позволит избежать ответственности. 13 ноября в 2 часа 29 минут водитель «Газели» проигнорировал требование сотрудника Госавтоинспекции и не остановился. Вместо этого он попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения и подвергая опасности других участников дорожного движения. В результате преследования автомобиль был обнаружен в 10 метрах от берега в реке Нокса в пос. Вознесенье. В последствии был задержан и сам водитель. Им оказался 27-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, сообщает Госавтоинспекция Казани.

В отношении задержанного составлено 3 административных материала: по ч. 1 статьи 12.12, ч. 2 статьи 12.25, ч. 1 статьи 12.8 КоАП РФ на общую сумму более 30 тыс. рублей. Автомобиль «Газель» помещен на спецстоянку.