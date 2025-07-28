В Казани нетрезвый водитель совершил наезд на пенсионера в садовом товариществе

Вечером 27 июля в садовом товариществе «Сирень-1» произошло ДТП с участием пьяного водителя. По предварительным данным, 36-летний житель Авиастроительного района, управлявший Renault Koleos в состоянии сильного алкогольного опьянения, потерял контроль над автомобилем.

Автомобиль съехал с проезжей части и сбил 65-летнего мужчину, занимавшегося садовыми работами на своём участке. Результаты освидетельствования показали содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя – 0,893 мг/л.

Пострадавший с травмами различной степени тяжести был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Автомобиль нарушителя изъят и помещён на специализированную стоянку.