В Казани ночного дебошира привлекут к отвественности за порчу авто

Алкогольное опьянение привело жителя Казани не только в полицию, но и к крупному штрафу за порчу чужого имущества. Инцидент произошел на улице Ломжинской, где 36-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, повредил припаркованный автомобиль, рассказали в УМВД по Казани.

Разгневанный автовладелец вызвал на место происшествия полицию. Он оценил ущерб в 10 тысяч рублей.

Прибывшие стражи порядка задержали дебошира и доставили в отделение. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.