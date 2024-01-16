В Казани ночью правоохранители задержали нетрезвую автоледи

Сегодня, 16 января, примерно 00.15, на ул.Юбилейная экипажем полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Казани был остановлен автомобиль «Рено Каптюр», под управлением 45-летней автоледи, которая находилась с признаками алкогольного опьянения. Водитель была освидетельствована на состояние опьянения на прибор «АЛКОТЕКТОР», результат - 0,773 мг/л.

В отношении женщины составлен административный материал, ей грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2-х лет.

Машину забрали на спецстонку.