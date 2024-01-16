В Казани ночью правоохранители задержали нетрезвую автоледи

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Город
16 января 2024  19:17
Автор:
Виктория Осинина

Сегодня, 16 января, примерно 00.15, на ул.Юбилейная экипажем полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Казани был остановлен автомобиль «Рено Каптюр», под управлением 45-летней автоледи, которая находилась с признаками алкогольного опьянения. Водитель была освидетельствована на состояние опьянения на прибор «АЛКОТЕКТОР», результат - 0,773 мг/л.

В отношении женщины составлен административный материал, ей грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2-х лет.

Машину забрали на спецстонку.

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