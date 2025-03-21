В Казани обнаружено тело пропавшего дизайнера Альберта Гатина

После трех дней поисков в Казани было найдено тело 36-летнего дизайнера Альберта Гатина, который пропал 18 марта. Информацию об этом подтвердили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Альберт Гатин вышел из офиса на улице Мазита Гафури в середине рабочего дня и не вернулся. Коллеги видели его в последний раз в обычном состоянии. При себе у него не было телефона, ноутбука или рюкзака. Сначала предполагалось, что он мог отправиться в столовую, но там его не оказалось. Заявление о его исчезновении было подано в 18:30 18 марта.

Супруга Альберта, Елена, сообщила в социальных сетях, что тело было найдено ночью. Она пока не раскрывает подробностей и причин его смерти, отметив, что информация уточняется.