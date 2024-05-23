В Казани обновили список пляжей и зон отдыха на 2024 год

news_top_970_100
Город
23 мая 2024  17:07
Автор:
Эндже Гарафиева

Власти Казани утвердили обновленный перечень пляжей и мест отдыха на 2024 год, включающий пять пляжей и три организованных зоны отдыха. К 25 мая будет завершена подготовка пляжей, чтобы обеспечить их открытие к летнему сезону.

В список вошли пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Большое Лебяжье» и «Комсомольский». Также утверждены места отдыха: «Озеро Изумрудное», «Озеро Лебяжье» и «Парк Победы».

С 1 июня по 1 сентября на этих объектах будет организована работа по содержанию, включая водолазное обследование и обеспечение безопасности отдыхающих.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
«Водоканал» начал масштабные работы на Аделя Кутуя
Россияне достигают финансовой независимости к 23-25 годам
В Казани временно приостановят регистрацию транспортных средств
В Казани обновили список пляжей и зон отдыха на 2024 год
Король Бахрейна примет участие в саммите БРИКС в Казани
В Альметьевске закрыли стоматологию за лечение пациентов во время ремонта
В Татарстане выявлены партии зерна с высоким содержанием пестицидов
Траты россиян на новые автомобили снизились в апреле на 13%, до 430 млрд рублей