В Казани обновили список пляжей и зон отдыха на 2024 год

Власти Казани утвердили обновленный перечень пляжей и мест отдыха на 2024 год, включающий пять пляжей и три организованных зоны отдыха. К 25 мая будет завершена подготовка пляжей, чтобы обеспечить их открытие к летнему сезону.

В список вошли пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Большое Лебяжье» и «Комсомольский». Также утверждены места отдыха: «Озеро Изумрудное», «Озеро Лебяжье» и «Парк Победы».

С 1 июня по 1 сентября на этих объектах будет организована работа по содержанию, включая водолазное обследование и обеспечение безопасности отдыхающих.