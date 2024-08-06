В Казани обновят исторический облик филармонии имени Тукая

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Город
6 августа 2024  09:23
Автор:
Эндже Гарафиева

Здание Татарской государственной филармонии имени Тукая в Казани ждет реставрации. Проект ремонтно-реставрационных работ получил положительное заключение государственной экспертизы, сообщает комитет РТ по охране ОКН.

 Фото: комитет РТ по охране ОКН

Филармония располагается в здании, построенном в 1955 году по проекту архитекторов Павла Саначина и Георгия Солдатова. Изначально оно служило Дворцом культуры для работников Казанского завода синтетического каучука. Будучи ярким образцом послевоенного советского неоклассицизма, здание признано объектом культурного наследия.

Реставрационные работы включат в себя замену инженерных сетей, комплексную гидроизоляцию и усиление стен, ремонт окон и дверей. А также оснащение входов системой контроля доступа.

«Проведение реставрации позволит сохранить этот уникальный памятник архитектуры для будущих поколений и обеспечит комфортные условия для проведения концертов и других культурных мероприятий», — подчеркнул глава Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.

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