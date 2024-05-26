В Казани обновят молодежный центр имени Гайдара

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Город
26 мая 2024  11:02
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани стартует капитальный ремонт молодежного центра имени Гайдара. В рамках программы обновления, на которую выделено более 130 млн рублей, также будут модернизированы молодежный центр «Ялкын» в Кукморском районе и подростковый клуб «Юность» в Азнакаевском районе. 

До 1 декабря Казанский молодежный центр имени Гайдара получит обновленное здание, укрепленную материальную базу и благоустроенную территорию. В «Ялкыне» проведут аналогичные работы, а в «Юности» – дополнительно закупят оборудование, мебель и инвентарь, а также благоустроят территорию.

Помимо этого, будет отремонтирована кровля здания Минфина Татарстана и обновлены помещения полка патрульно-постовой службы полиции на проспекте Победы в Казани. Общая стоимость всех контрактов, включающих эти объекты, составляет 149,8 млн рублей. Заказчиком выступает Главстрой Татарстана, а финансирование предоставлено из бюджета республики.

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