В Казани обновят пешеходный переход и парковку за 40 миллионов рублей

Власти Казани объявили тендеры на ремонт двух объектов городской инфраструктуры — надземного пешеходного перехода на проспекте Победы и парковки на улице Московской. Общая стоимость работ составит почти 40 миллионов рублей.

Капитальный ремонт перехода у остановки «Академия Правосудия» обойдется в 30,3 миллиона рублей. Здесь планируют обновить конструкции перехода, заменить покрытие, установить новое освещение и ограждения. Работы завершат до конца года.

Второй тендер касается капитального ремонта парковки возле здания Министерства экономики Татарстана на улице Московской, 55. Стоимость работ оценивается в 9,4 миллиона рублей. Завершить ремонт планируется до конца ноября текущего года.