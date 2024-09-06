В Казани обновят свыше 60 км теплосетей

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Город
6 сентября 2024  15:16
Автор:
Эндже Гарафиева

Столица Татарстана готовится к отопительному сезону и саммиту БРИКС, уделяя внимание в том числе состоянию инженерных коммуникаций. В этом году в Казани планируется заменить и отремонтировать 64 километра теплосетей, что значительно повысит надежность теплоснабжения города. Об этом пишет мэрия города. 

 Фото: © мэрия Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин лично проинспектировал ход работ по замене участка теплопровода на улице Карбышева. Старые трубы, прослужившие почти 40 лет, не выдерживали гидравлических испытаний и создавали риск аварийных ситуаций.

Ильсур Метшин подчеркнул, что масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры стала возможна благодаря запуску новой федеральной и республиканской программы. За последние годы в Казани уже заменено и отремонтировано более 200 километров теплосетей, и эта работа будет продолжена.

В преддверии отопительного сезона в городе также проводят гидравлические испытания и замену котельного оборудования, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла в дома жителей и на социальные объекты.

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