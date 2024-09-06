В Казани обновят свыше 60 км теплосетей

Столица Татарстана готовится к отопительному сезону и саммиту БРИКС, уделяя внимание в том числе состоянию инженерных коммуникаций. В этом году в Казани планируется заменить и отремонтировать 64 километра теплосетей, что значительно повысит надежность теплоснабжения города. Об этом пишет мэрия города.
Мэр Казани Ильсур Метшин лично проинспектировал ход работ по замене участка теплопровода на улице Карбышева. Старые трубы, прослужившие почти 40 лет, не выдерживали гидравлических испытаний и создавали риск аварийных ситуаций.
Ильсур Метшин подчеркнул, что масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры стала возможна благодаря запуску новой федеральной и республиканской программы. За последние годы в Казани уже заменено и отремонтировано более 200 километров теплосетей, и эта работа будет продолжена.
В преддверии отопительного сезона в городе также проводят гидравлические испытания и замену котельного оборудования, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла в дома жителей и на социальные объекты.