 В Казани образовалась толпа во время концерта Anacondaz 
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В Казани образовалась толпа во время концерта Anacondaz 

Социальная дистанция во время мероприятия не соблюдалась. 

Город
6 января 2022  16:08

Вчера, 5 января, в Казани состоялся концерт группы Anacondaz на концертной площадке Big Twin Arena. Во время концерта образовалась толпа. Видео с мероприятия опубликовали пользователи в соцсетях, в том числе и участник группы Артем Хорев. 

На кадрах видно, что зал концертной площадки заполнен, а между людьми не соблюдается социальная дистанция. Как рассказал «Казанским ведомостям» один из посетителей концерта, билеты на мероприятие продавались вплоть до самого дня выступления группы, ни о каких ограничениях на количество участников не говорилось. 

Напомним, в Татарстане действуют антиковидные ограничения. Так, согласно правилам, заполняемость зала при проведении развлекательных мероприятий не должна превышать 70%.

 

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