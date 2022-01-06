В Казани образовалась толпа во время концерта Anacondaz 

Вчера, 5 января, в Казани состоялся концерт группы Anacondaz на концертной площадке Big Twin Arena. Во время концерта образовалась толпа. Видео с мероприятия опубликовали пользователи в соцсетях, в том числе и участник группы Артем Хорев.

На кадрах видно, что зал концертной площадки заполнен, а между людьми не соблюдается социальная дистанция. Как рассказал «Казанским ведомостям» один из посетителей концерта, билеты на мероприятие продавались вплоть до самого дня выступления группы, ни о каких ограничениях на количество участников не говорилось.

Напомним, в Татарстане действуют антиковидные ограничения. Так, согласно правилам, заполняемость зала при проведении развлекательных мероприятий не должна превышать 70%.