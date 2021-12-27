 В Казани образовались 10-балльные пробки
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В Казани образовались 10-балльные пробки

Заторы замечены в нескольких районах города.

Город
27 декабря 2021  17:52
Автор:
Роза Габитова

В Казани образовались 10-балльные пробки. Такие данные содержатся в сервисе «Яндекс.Пробки».

Так, заторы замечены на улицах Карла Маркса, Габишева, Бутлерова, Павлюхина, Нурсултана Назарбаева, Шаляпина и комиссара Габишева.

Также стоит проспект Ямашева и центр города — Лево-Булачная, Тукая, Пушкина, Право-Булачная.

 

Движение затруднено на Мамадышском тракте, улице Космонавтов, проспекте Ибрагимова, Воровского, Копылова, Тэцевской, Петра Витера.

Ранее «КВ» сообщали, что утром в Казани образовались 9-балльные пробки.

 

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