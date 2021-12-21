В Казани образовались 8-балльные пробки. Соответствующие данные появились на сервисе «Яндекс.Пробки».

В настоящий момент большая пробка образовалась сразу в нескольких районах города: Вахитовском, Ново-Савиновском, Московском, в районе Оренбургского и Мамадышского тракта. Заторы также возникли и на въездах в столицу Татарстана.

При этом, цены на такси остаются на прежнем уровне. Условно, от окраины Ново-Савиновского до торгового центра «Кольцо» поездка обойдется примерно в 240 рублей, а до «Парк Хауса» — 150.