 В Казани образовались 8-балльные пробки
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В Казани образовались 8-балльные пробки

Заторы возникли и на въездах в столицу Татарстана.

Город
21 декабря 2021  17:33
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани образовались 8-балльные пробки. Соответствующие данные появились на сервисе «Яндекс.Пробки». 

В настоящий момент большая пробка образовалась сразу в нескольких районах города: Вахитовском, Ново-Савиновском, Московском, в районе Оренбургского и Мамадышского тракта. Заторы также возникли и на въездах в столицу Татарстана.

При этом, цены на такси остаются на прежнем уровне. Условно, от окраины Ново-Савиновского до торгового центра «Кольцо» поездка обойдется примерно в 240 рублей, а до «Парк Хауса» — 150.

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