 В Казани образовались 9-балльные пробки
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В Казани образовались 9-балльные пробки

Сильные заторы наблюдаются в центре и на въезде города. 

Город
11 января 2022  18:00
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани образовались 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки». 

Сильные заторы наблюдаются во всех районах столицы Татарстана: в центре города, на Оренбургском тракте, на Мамадышском тракте, Горьковском шоссе, Тэцевской улице. Также есть проблемы на проспекте Ямашева, улице Сибгата Хакима, Чистопольской, Николая Ершова. 

Отметим, что цены на такси не выше среднего. Условно, от окраины Ново-Савиновского до торгового центра «Кольцо» поездка обойдется примерно в 170 рублей, а до «Парк Хауса» — 80.

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В Казани образовались 9-балльные пробки