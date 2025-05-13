В Казани обслуживать участников KazanForum будет более 300 транспортных средств

Для гостей XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир» организовали масштабную транспортную программу. Как сообщает пресс-служба Минтранса РТ, для перевозки участников задействуют 40 автобусов, 45 микроавтобусов и 220 легковых автомобилей.

Весь транспорт оснастят специальными пропусками и брендированными табличками для удобной идентификации. Автобусы и микроавтобусы будут курсировать по заранее утверждённым маршрутам с фирменной символикой форума.

Дополнительно с 14 по 16 мая компания «Содружество» назначит дополнительные электропоезда по маршруту Казань – Аэропорт – Казань. Из столицы Татарстана поезда отправятся в 08:40, 09:52, 11:02, 13:10, 14:45, 17:35 и 20:35. Обратные рейсы из аэропорта запланированы на 09:16, 10:22, 12:33, 14:13, 15:15, 19:48 и 21:15.

Форум проходит с 13 по 18 мая в МВЦ «Казань Экспо». Ожидается, что мероприятие посетят тысячи участников из десятков стран.