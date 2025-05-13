В Казани обслуживать участников KazanForum будет более 300 транспортных средств

news_top_970_100
Город
13 мая 2025  10:09

Для гостей XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир» организовали масштабную транспортную программу. Как сообщает пресс-служба Минтранса РТ, для перевозки участников задействуют 40 автобусов, 45 микроавтобусов и 220 легковых автомобилей.

Весь транспорт оснастят специальными пропусками и брендированными табличками для удобной идентификации. Автобусы и микроавтобусы будут курсировать по заранее утверждённым маршрутам с фирменной символикой форума.

Дополнительно с 14 по 16 мая компания «Содружество» назначит дополнительные электропоезда по маршруту Казань – Аэропорт – Казань. Из столицы Татарстана поезда отправятся в 08:40, 09:52, 11:02, 13:10, 14:45, 17:35 и 20:35. Обратные рейсы из аэропорта запланированы на 09:16, 10:22, 12:33, 14:13, 15:15, 19:48 и 21:15.

Форум проходит с 13 по 18 мая в МВЦ «Казань Экспо». Ожидается, что мероприятие посетят тысячи участников из десятков стран.

news_right_column_240_400
Новости
Red Wings выполнила первый прямой авиарейс из Казани в Нячанг
Листая подшивку газет победоносного мая 45-го
Казанцев призывают активно голосовать за благоустройство города
В шаге от рекорда Бердыева: «Рубин» вырвал победу у «Ростова»
В шаге от рекорда Бердыева: «Рубин» вырвал победу у «Ростова»
Женщины чаще мужчин делают зарядку
Память сквозь века: как Казань отметила 80-летний юбилей Победы
Память сквозь века: как Казань отметила 80-летний юбилей Победы
Два игрока системы «Ак Барса» вызваны в сборную России U18
В Казани открыт памятник поэту-фронтовику Фатиху Кариму
В Казани открыт памятник поэту-фронтовику Фатиху Кариму