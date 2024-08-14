В Казани обсудили, какой может стать подземная заброшенная галерея на Баумана

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Город
14 августа 2024  11:33
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани обсуждают, как вдохнуть жизнь в подземную галерею под улицами Баумана и Профсоюзной, которая пустует уже более 20 лет. На дискуссии с экспертами и молодёжью прозвучали идеи создания креативного кластера, фудкорта, музея Волги и даже нового скейтпарка. 

Сейчас галерея представляет собой бетонный коридор с граффити и протекающими потолками. Хотя изначально она задумывалась как аналог московского «Охотного ряда», проект так и не был реализован. 

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова видит потенциал в создании здесь центра креативных индустрий по примеру уфимского пространства «Облака». Ещё одна идея — большой фудкорт для туристов с отсылками к татарской культуре. 

По словам республиканского руководителя «Движения первых» Тимура Сулейманова, дискуссия стала результатом запроса самих подростков. Среди предложений — многофункциональное пространство для мероприятий, «Волгонариум» — музей Волги, квесты по татарской мифологии и новый скейтпарк «УРАМ 2. 0». Вопрос финансирования пока остаётся открытым, но Сулейманов уверен, что инвесторы появятся, как только будет сформирована чёткая концепция. 

Глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов выразил надежду, что первые результаты можно будет увидеть уже через 3-5 лет. Проект потребует огромных вложений.

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