На общественных слушаниях казанцы предложили открыть в ДК Химиков гончарную мастерскую и зону йоги

В ДК химиков в Казани прошли общественные слушания с участием горожан различных возрастов и статусов. Жители высказали свои идеи по обновлению здания культуры, которые будут доработаны на двух следующих встречах и представлены казанцам. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.

Министр по делам молодежи Татарстана рассказал о возможности получения финансирования на ремонт здания по федеральному конкурсу «Регион для молодых». Победителей объявят 24 июня.

Молодежь предложила создать в ДК площадку для мастер-классов, занятий йогой, гончарную мастерскую и зоны отдыха.

Работающая молодежь захотела организовать кинопросмотры и языковые курсы.

Молодые семьи выразили желание видеть в ДК кабинеты психологических консультаций, фуд-корт, кружки для детей, маркеты, веревочный парк, концертную и театральную площадки на открытом воздухе. Горожане также попросили предусмотреть места для парковки автомобилей и велосипедов.

Руководитель Молодежного центра Татарстана уточнил, что ДК будет ориентирован на разные направления, включая арт-резиденции, площадки для социального проектирования, неформального образования и другое.