В Казани обсудили настоящее и будущее киосков прессы

В роли инициатора мероприятия выступила Ассоциация издателей и распространителей печатной продукции РТ совместно с Республиканским агентством по печати и массовой коммуникации «Татмедиа». В дискуссии приняли участие представители региональной и муниципальной властей, Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) и участники рынка распространения печатной продукции.

Площадка дала возможность экспертам из разных городов РФ обсудить сложившиеся тенденции и обменяться позитивным опытом и наиболее эффективными практиками. Причиной тому стало критическое снижение количества газетных киосков по всей стране. Ежегодно их число уменьшается на тысячу. На сегодняшний день в России их осталось всего 13275. По уровню обеспеченности торговыми площадями по продаже печатной продукции Татарстан оказался на 63-м месте из 85 по стране. В регионе насчитывается всего 168 киосков и павильонов, в которых продается печатная продукция.

Предприниматели отмечают снижение прибыли на фоне увеличения издержек. Им все сложнее оплачивать аренду, коммунальные услуги и зарплаты продавцам. Особое беспокойство участников рынка вызывает рост стоимости доставки федеральной прессы из Москвы в регионы. Растущие расходы вынуждают повышать цены, что снижает спрос со стороны покупателей.

Бизнес обращается к власти с просьбой о помощи: предоставлении льготной аренды, субсидирование расходов на зарплаты, логистику и строительство новых павильонов. Представители муниципалитетов в свою очередь отмечают, что готовы пойти на встречу, но с условием модернизации торговых павильонов, чтобы те отвечали современным требованиям благоустройства.

В Москве было проведено исследование, посвященное роли павильонов прессы в будущем. Его авторы отмечают, что в будущем им необходимо придать новые функции: добавить возможность забирать в них заказы, заказанные в интернете, покупать билеты на массовые мероприятия, получать туристическую информацию и многое другое.

При этом исследователи подчеркнули, что газетные киоски воспринимаются позитивно всеми поколениями россиян. Но для того, чтобы отрасль оставалась самоокупаемой, необходимо привлекать в павильоны прессы в качестве клиентов молодежь, а сделать это можно только новыми сервисами.