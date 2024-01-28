В Казани обсудили проекты по улучшению качества жизни населения

«Любые проекты, которые мы начинали или начнём в Республике Татарстан, всегда заканчиваются успешно. У нас нет ни одного незаконченного проекта. И все вложения ВЭБа в республику тоже успешные. Так что будет это в рамках БРИКС или в рамках нашей обычной партнёрской работы — это всегда интересно. Здесь мы традиционно встречаем полное взаимопонимание и высокую ответственность за исполнение принятых обязательств», — отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

«Мы с корпорацией ВЭБ.РФ находимся на цикле нового стратегического витка. Мы выезжаем в субъект и встречаемся с предпринимателями, представителями общественности, некоммерческим сектором для обсуждения вопросов демографии, технологического развития, кадрового потенциала, ресурсов, ресурсов и продовольствия. В таких дискуссиях рождаются новые стратегические инициативы, которые мы представляем руководству нашей страны», — подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Глава Республики Татарстан выразил благодарность ВЭБ.РФ за финансирование проектов, создание рабочих мест и поддержку бизнеса в регионе. Татарстан занимает верхние строчки в Индексе качества жизни ВЭБ.РФ. Руководители договорились развивать интеллектуальный потенциал региона и обсудили перспективы сотрудничества. В рамках бизнес-миссии были анонсированы проекты развития туризма и IT-технологий в регионе.