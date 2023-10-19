В Казани обсудили свободу слова и свободу выражения

В фокусе внимания оказались такие актуальные вопросы, как трансформация СМИ в условиях мирового кризиса, информационная безопасность, влияние цифровых платформ-посредников на аудиторию СМИ, и многие другие.

Форум был организован журналом «Международная жизнь» при участии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В роли модератора встречи выступил главный редактор журнала «Международная жизнь» МИД РФ Армен Оганесян. В своем приветственном слове он отметил существование разрыва между свободой слова и свободой выражения в современном обществе.

- Слово становится оружием манипуляции, - заметил он. - Новые нормы в мире попросту отрицают некоторые формы экспрессии, играют роль этакого цензурного палача по отношению к тем, кто придерживается даже не традиционных ценностей, а просто ценностей, которые человек искренне разделяет. Он лишается возможности их выразить, свободно о них говорить. Отдельно хочу сказать об учащении использования языка ненависти, особенно в отношении определенных групп, таких как арабы, сирийцы и русские.

Пленарное заседание форума было посвящено изменениям в современном информационном поле, а также вызовам, которые возникли перед Россией в связи с этими процессами.

Так, советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий рассказал о различии цивилизационных подходов у России и США. В своем выступлении он подчеркнул, что наша страна базируется на традиционных и человеческих ценностях, в то время как американская держава зиждется на захватнической политике, в которой использует демократию лишь как предлог. В сложившихся условиях одним из главных вопросов становится информационное противостояние.

- Ментальная война направлена на перезагрузку веры, морали, культуры, стирание исторических традиций и национальной идентичности, - подчеркнул эксперт.

В сложившихся условиях СМИ играют особую роль. С вопросом о значимости печатных газет в этих процессах корреспонденты «Казанских ведомостей» обратились к профессору, главному редактору The 4th Media, исполнительному директору Института международных отношений (Китай, США, Корея) Киулу Чангу.

- Чем дольше продолжаются хаос и мировой кризис, тем сильнее возрастает роль печатных изданий, - отметил он. - Как журналист, представляющий независимые международные СМИ в течение более 30 лет, я ощутил влияние печатных газет в формировании сознания людей, пробуждая их в таких сложных обстоятельствах, какие мы наблюдаем сегодня. Это относится в первую очередь к независимым СМИ, многие из них имеют интернет-версию. Однако к тем изданиям, которые изначально базировались на печатной версии, наблюдается куда больше доверия, нежели к тем, которые сразу стартовали в Сети.