В Казани обсудят использование искусственного интеллекта в городском проектировании

На следующей неделе, 22 - 24 августа, в столице РТ пройдет VIII архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги». В роли ее организатора выступает городская мэрия. Дискуссии пройдут во дворе Присутственных мест Казанского кремля.

Подробнее об этом рассказала в ходе традиционного «делового понедельника» в исполкоме Казани главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

Одной из главных тем для обсуждения станет искусство в городской среде.

- Мэр Ильсур Метшин неоднократно ставил задачу более серьезно отнестись к проявлению искусства в городской среде, - заметила в своем докладе Ильсияр Тухватуллина. - Город должен создавать комфортные условия для развития и активной самореализации художников, скульпторов, фотографов и других творческих людей, тем самым стимулируя более активное появление уличного и монументального искусства в городе. Также хотелось бы отметить, что возникает необходимость создания арт-объектов городского уровня, которые могли бы появиться на значимых территориях, визуально просматриваемых точках, например на пересечении городских магистралей.

Институт развития города начал создавать карту основных арт-объектов. На «Диалогах» горожане смогут предложить места для скульптур и муралов, и эти идеи будут учтены.

Мероприятия откроет пленарная дискуссия «Искусство в городе». В роли модератора - художник Александр Пономарев. Участники обсудят создание комфортного пространства для искусства и поддержку творческих людей, а также необходимость музейно-выставочного пространства мирового уровня для развития города. Среди участников - архитектор Александр Козырь, дизайнер Тотан Кузембаев, эксперт по развитию городских и природных территорий Юлия Бычкова.

- Задачи, которые мы ставим перед собой на этих "Диалогах", - познакомиться с творческим сообществом, предоставить ему возможность поработать масштабно и поделиться тем, чего не хватает в городе, - подчеркнула главный архитектор города. - Также хотела бы отметить, что искусство фотографии - недооцененная история, хотя в городе есть возможность получить качественное образование фотографа. Для поддержки талантливых фотографов и людей, увлеченных фотографией, мы запустили открытый конкурс «Архикадр II: Казань postindustrial» совместно с петербургской галереей «Точка».

Цель конкурса - собрать лучшие фотографии бывшей промышленной архитектуры Казани и привлечь внимание к ее истории. Участие открыто для всех, включая непрофессионалов, принимаются снимки, сделанные на мобильный телефон или фотоаппарат, независимо от времени их создания. Заявки принимаются до 14 августа.

В новом блоке программы «Диалогов» эксперты обсудят роль искусственного интеллекта и информационных технологий в проектировании и пространственном планировании. Эти технологии кардинально меняют подход к созданию городских и общественных пространств.

Так как нейросети помогают в городском планировании и визуализации проектов, участники смогут попробовать создать проект с помощью ИИ на практическом мастер-классе.

Кроме того, участники дискуссий обсудят авторское право в архитектуре, что является важной темой для профессионального сообщества.