В Казани обсудят изменение границ рекреационной зоны берега Казанки

В Казани стартовали общественные обсуждения по изменению границ рекреационной зоны берега реки Казанки. Планируется включить в зону участки для размещения объектов общественно-делового назначения. Обсуждения продлятся до 27 февраля 2024 года.

Детали проекта

- Участок: территория рядом с мостом «Миллениум» и отелем «Ривьера».

- Площадь: 8,5 тыс. квадратных метров.

- Текущее использование: благоустройство территории (согласно публичной кадастровой карте).

- Категория земель: земли населенных пунктов.

- Оценочная стоимость: 101 млн рублей.

Проект предполагает включение участка в рекреационную зону с возможностью размещения объектов общественно-делового назначения. Это может способствовать развитию инфраструктуры и повышению привлекательности территории.

Как принять участие в обсуждениях

1. Онлайн: предложения и замечания можно оставить на официальном сайте общественных обсуждений.

2. Почтовый адрес: документы можно отправить организатору обсуждений.

3. Лично: посетить экспозицию проекта по адресу: ул. Груздева, 5, кабинет 102, и внести предложения в книгу учета посетителей.

Управление архитектуры и градостроительства исполкома Казани.

Общественные обсуждения — важный этап в принятии решений по изменению границ рекреационной зоны. Участие жителей и заинтересованных сторон позволит учесть мнения всех заинтересованных сторон и сделать проект более сбалансированным.