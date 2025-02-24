В Казани обсудят изменение границ рекреационной зоны берега Казанки

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Город
24 февраля 2025  08:42

В Казани стартовали общественные обсуждения по изменению границ рекреационной зоны берега реки Казанки. Планируется включить в зону участки для размещения объектов общественно-делового назначения. Обсуждения продлятся до 27 февраля 2024 года.  

Детали проекта  

- Участок: территория рядом с мостом «Миллениум» и отелем «Ривьера».  
- Площадь: 8,5 тыс. квадратных метров.  
- Текущее использование: благоустройство территории (согласно публичной кадастровой карте).  
- Категория земель: земли населенных пунктов.  
- Оценочная стоимость: 101 млн рублей.  

Проект предполагает включение участка в рекреационную зону с возможностью размещения объектов общественно-делового назначения. Это может способствовать развитию инфраструктуры и повышению привлекательности территории.  

Как принять участие в обсуждениях  

1. Онлайн: предложения и замечания можно оставить на официальном сайте общественных обсуждений.  
2. Почтовый адрес: документы можно отправить организатору обсуждений.  
3. Лично: посетить экспозицию проекта по адресу: ул. Груздева, 5, кабинет 102, и внести предложения в книгу учета посетителей.  

Управление архитектуры и градостроительства исполкома Казани.  

Общественные обсуждения — важный этап в принятии решений по изменению границ рекреационной зоны. Участие жителей и заинтересованных сторон позволит учесть мнения всех заинтересованных сторон и сделать проект более сбалансированным.  

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