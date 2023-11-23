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В Казани обсудят особенности государственно-частного партнерства

В столице РТ на территории IT-парка им. Башира Рамеева 27 и 28 ноября состоится VI Межрегиональный отраслевой форум по государственно-частному партнерству. В роли организатора события выступает Агентство инвестиционного развития РТ.

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Республика
23 ноября 2023  12:08
Автор:
Владислав Косолапкин

«Наша цель не только контролировать, но и активно участвовать в реализации проектов. Мы стремимся обеспечить долгосрочное развитие этих проектов, которые принесут экономическую и социальную выгоду как предпринимателям, так и жителям республики», - прокомментировала руководитель АИР РТ Талия Минуллина.

Татарстан занимает топ-10 регионов по уровню развития государственно-частного партнерства. Проекты включают коммунальную инфраструктуру, социальные объекты и дороги. Примеры - концессионное соглашение на строительство автомобильной дороги и проект оздоровительного комплекса. В 2020-2021 годах Татарстан поднялся с 67-го на 6-е место в рейтинге развития ГЧП, а в 2022-м занял 4-е место.

На форуме будут представлены кейсы использования механизма в разных отраслях, эксперты из более чем 20 регионов России поделятся своими наработками. Планируется более 10 деловых сессий, включая обсуждение результатов работы Татарстана в сфере ГЧП, успешных практик регионов и приоритетных направлений развития механизма в текущей экономической ситуации.

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