В Казани обсуждают будущее книжной индустрии

В столице РТ накануне стартовал первый фестиваль-форум «Литературный флагман России», который продлится до 25 мая. В нем принимают участие представители 40 российских регионов.

Татарстан был выбран местом проведения фестиваля неслучайно - в прошлом году наша республика Всероссийского конкурса «Самый читающий регион».

- В прошлом году мы удостоились звания самого читающего региона, но фестиваль-форум «Литературный флагман России» проводится впервые, и в этом плане мы выступаем пионерами, - рассказал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. - Мы рассчитываем, что состоится профессиональный разговор о будущем книгоиздательской отрасли, поскольку на форуме будут присутствовать представители крупнейших издательских домов.

В Казань приехало множество известных писателей: Алексей Варламов, Ася Володина, Юлия Брыкова, Ася Лавринович, Антонина Крейн, Платон Беседин. В общей сложности в рамках фестиваля-форума запланировано около 40 встреч с авторами в книжных магазинах города. В программе мероприятия предусмотрен также образовательный блок для казанских студентов.

Главная цель события - популяризация чтения. В ходе панельных дискуссий эксперты обсуждают актуальные вопросы книгоиздания, цифровизации культуры чтения, сохранения национальных языков и многого другого.

- Наша задача, чтобы 80 процентов россиян читали хотя бы 12 книг в год, - отметил в ходе одной из панельных дискуссий публицист Платон Беседин. - Говорят, для читателей важна живая связь с писателем. Но в нынешних реалиях и для авторов не менее важна связь со своей аудиторией.

- Несмотря на широкое распространение электронных книг, классические бумажные форматы будут жить вечно, - высказался председатель Российского книжного союза Сергей Степашин.